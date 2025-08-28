Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/fkirkorov

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил о смерти своего пса Хари. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).

Артист рассказал, что питомец умер за час до его приезда из Казани. Теперь, как сообщил исполнитель, его дом опустел. Киркоров также сообщил, что Хари появился у него внезапно, а именно – во время гастролей в Красноярске в местном цирке.

По словам певца, его пес на протяжении 16 лет хранил домашний уют и встречал гостей дома.

"Увы, собачек век столь короток и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг, и его уход не менее болезнен, чем человеческий", – отметил артист, пообещав вечно хранить память о Хари.

Ранее актриса Екатерина Волкова рассказала о борьбе за жизнь собаки Бо, которой диагностировали рак крови. Она отметила, что девятилетнему псу поставили диагноз в феврале, а спустя неделю питомца начали лечить.

Волкова отметила, что, несмотря на сложности, их семья все равно старается "держать хвост пистолетом" и будет бороться дальше. Актриса также попросила подписчиков пожелать им сил и здоровья.

