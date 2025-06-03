Актриса Волкова рассказала о борьбе за жизнь больного раком питомца

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Екатерина Волкова

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) о борьбе за жизнь собаки Бо, которой диагностировали рак крови.

Волкова отметила, что девятилетней собаке поставили диагноз в феврале, а спустя неделю Бо начали лечить.

"<...> была последняя, 15-я химия у Бо, и наши новости не самые позитивные", – поделилась артистка.

Она написала, что несмотря на сложности, они все равно стараются "держать хвост пистолетом" и будут бороться дальше. Девушка также попросила подписчиков пожелать им сил и здоровья.

В доме у актрисы живут акита-ину Бо, дворняжки Ру и Валя. Бо был подарком от актрисы ее мужу Андрею Карпову, который мечтал о большой собаке. Кроме того, именно Бо нашел Ру, когда собака была при смерти от голода, а Валя подверглась издевательствам на улице и лишилась зрения.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сидни Суини привела на благотворительный бал Met Gala щенка немецкой овчарки. Ветеринарный врач Михаил Шеляков осудил такой поступок, заявив, что щенок мог испытать стресс на красной дорожке из-за громкой музыки и ярких вспышек света.

Специалист отметил, что тревога у собаки была заметна на кадрах с мероприятия. Щенок испугался папарацци, но Суини проигнорировала лай и встревоженность и лишь несколько раз взяла питомца на руки.