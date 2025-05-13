Ветврач Шеляков: собака Сидни Суини могла испытать стресс на Met Gala из-за громкой музыки

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Sydney Sweeney

Щенок немецкой овчарки, которого американская актриса Сидни Суини привела на благотворительный бал Met Gala, мог испытать стресс на красной дорожке из-за громкой музыки и ярких вспышек света, заявил в беседе с Life.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Как отметил специалист, тревожное поведение щенка было заметно на кадрах с мероприятия. Собака сильно испугалась папарацци, однако актриса проигнорировала лай и встревоженность и лишь несколько раз взяла питомца на руки.

По словам Шелякова, по уровню интеллекта и развития собаки похожи на трехлетних детей. Он подчеркнул, что в этом возрасте дети уже воспринимают человеческие эмоции, способны сопереживать, любить и испытывать страх.

Ветврач обратил внимание, что сильный стресс у щенка мог возникнуть в том числе из-за большого количества людей. Это может не только негативно повлиять на питомца, но и спровоцировать его побег от хозяина, заключил Шеляков.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что собака в стрессе может лаять и таким образом выражать испуг. Так могут поступать те питомцы, которые имели неприятный опыт в прошлом, а также пугливые собаки. По словам специалиста, лай также сигнализирует о нехватке физической активности у животного.