Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фанаты певца Шуры не узнали его на концерте в Ставрополе. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) артиста.

Музыкант опубликовал видеоролик блогера Анастасии. В нем одна из участниц концерта заявила, что на сцене не Шура. Об этом девушка громко кричала на протяжении всего мероприятия.

Анастасия и ее подруга поддержали поклонницу певца, и они втроем начали скандировать: "Это не Шура!"

"Это видео сделало мой день! Вот с такими эмоциями прошел мой концерт в Ставрополе", – подписал публикацию Шура.

