Экс-солист группы "Ария" Кипелов рассказал о проблемах с голосом на гастролях

Заслуженный артист России, бывший солист группы "Ария" Валерий Кипелов рассказал, что начал сталкиваться с проблемами с голосом во время гастролей. Он поделился этим в интервью радио КП.

Музыкант обратил внимание, что стал отказываться от концертов в тех регионах, где разница во времени с Москвой является ощутимой. По его словам, при смене часового пояса его организм не успевает приспособиться к непривычному для выступления времени. В связи с этим страдает голос артиста.

Кипелов признался, что не хотел бы сводить любимое дело к рутине и терять вкус к гастролям.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что певца и народного артиста России Юрия Антонова увезли на скорой с "Новой волны" в Казани. Тем не менее концертный директор Олег Давыдов опроверг эти слухи.

