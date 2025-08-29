29 августа, 22:18Культура
Экс-солист группы "Ария" Кипелов рассказал о проблемах с голосом на гастролях
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Заслуженный артист России, бывший солист группы "Ария" Валерий Кипелов рассказал, что начал сталкиваться с проблемами с голосом во время гастролей. Он поделился этим в интервью радио КП.
Музыкант обратил внимание, что стал отказываться от концертов в тех регионах, где разница во времени с Москвой является ощутимой. По его словам, при смене часового пояса его организм не успевает приспособиться к непривычному для выступления времени. В связи с этим страдает голос артиста.
Кипелов признался, что не хотел бы сводить любимое дело к рутине и терять вкус к гастролям.
