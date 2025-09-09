09 сентября, 13:33Шоу-бизнес
Директор Юрия Антонова опроверг слухи об отмене выступлений певца из-за болезни
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин
Юбилейные концерты народного артиста РФ, композитора и певца Юрия Антонова не были анонсированы, поэтому информация об их отмене неверна. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор артиста Олег Давыдов.
"Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить", – подчеркнул собеседник агентства.
Соответствующее сообщение ранее было опубликовано в телеграм-каналах. По утверждению журналистов, большие юбилейные выступления артиста были отменены из-за проблем с его здоровьем.
Немногим ранее концерт российского певца Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября в Сургуте, был отменен. Причина данного решения не называется, однако новая дата выступления должна быть объявлена в ближайшее время.