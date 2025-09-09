Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 13:33

Шоу-бизнес

Директор Юрия Антонова опроверг слухи об отмене выступлений певца из-за болезни

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Юбилейные концерты народного артиста РФ, композитора и певца Юрия Антонова не были анонсированы, поэтому информация об их отмене неверна. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор артиста Олег Давыдов.

"Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить", – подчеркнул собеседник агентства.

Соответствующее сообщение ранее было опубликовано в телеграм-каналах. По утверждению журналистов, большие юбилейные выступления артиста были отменены из-за проблем с его здоровьем.

Немногим ранее концерт российского певца Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября в Сургуте, был отменен. Причина данного решения не называется, однако новая дата выступления должна быть объявлена в ближайшее время.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика