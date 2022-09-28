Места для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники в Хамовниках. В столичном районе провели комплексное благоустройство. Оно коснулось и территории около Международного центра самбо и центра бокса.

В районе заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта. Замостили тротуары, сделали гранитные прочные пандусы. Также появились современные остановки с зарядными устройствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.