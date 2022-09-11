В Москве открылся прием заявок на конкурс для волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Началась регистрация на конкурс "Доброволец Москвы – 2022", заявки будут принимать до 30 октября, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет.

"Эта площадка традиционно объединяет активных и неравнодушных москвичей. Здесь они могут обменяться опытом, найти единомышленников, чтобы в дальнейшем сделать еще больше добрых дел", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, город поддержит проекты лауреатов и поможет в их развитии. Конкурс пройдет по трем направлениям: "Проект", "Деятельность" и "Команда". В них войдут девять номинаций – индивидуальные и командные.

Отмечается, что в этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения.

Кроме того, финал конкурса пройдет в новом формате. Участники представят свои проекты, а также будут решать задания из реальной волонтерской практики.

В прошлом году в конкурсе "Доброволец Москвы" участие приняли более 10 тысяч человек.

Ранее Сергунина рассказала, что новые сервисы для добровольцев стали доступны на сайте центра "Мосволонтер". Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтеров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций.

По словам Сергуниной, в личном кабинете указываются все мероприятия, в которых волонтеры принимали участие. Кроме того, пользователи портала получают персонализированную рассылку с информацией о предстоящих событиях.

В мэрии отметили, что на сайте центра "Мосволонтер" можно пройти профориентационные тесты, которые помогут определиться с направлением добровольчества.