Исторический музей в Москве будет закрыт для гостей 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 30 сентября, Исторический музей, Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года и музейный магазин на Никольской улице будут закрыты для посетителей. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

В этот же день не будут работать Музеи Московского Кремля. По всем вопросам, касающимся возврата билетов, можно обратиться по телефонам +7 (495) 695-41-46, +7 (495) 697-03-49. Экскурсионное бюро работает без выходных с 09:00 до 18:00. Всю информацию о возврате можно получить на официальном сайте музеев.

Также 30 сентября будет закрыт доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Отмечается, что ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий.

Кроме того, в этот день центральные улицы и набережные в столице будут временно закрыты для транспорта. С 13:00 перекроют улицы Болотную, Большую Ордынку, Пятницкую, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост, Кадашевскую набережную. С 14:00 движение закроют на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Центральные улицы Москвы временно перекроют 30 сентября

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