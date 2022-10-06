14:53Город
Основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала завершены
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.
"Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию", – говорится в публикации.
Заммэра Петр Бирюков также добавил, что в 2022 году удалось обновить улицы Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский Вал.
В рамках реализации проекта благоустройства территории были сделаны следующие работы:
- убрали под землю воздушные провода благодаря проекту "Чистое небо";
- проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки;
- расширили тротуары и замостили их плиткой;
- заменили асфальтовое покрытие проезжей части;
- обустроили парковочные карманы и велопарковки;
- поставили 30 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами;
- оборудовали остановки венского типа для пассажиров трамваев – платформа находится на одном уровне с вагоном;
- установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками;
- разместили 66 опор контрастного освещения на пешеходных переходах;
- благоустроили пространство возле Данилова монастыря.
Отмечается, что до начала зимы здесь также планируют высадить 135 деревьев и свыше 740 кустарников.
Ранее Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Их общая площадь – 1,1 гектара. Бирюков напомнил, что каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970 годов и уже долгие годы они остаются популярным местом отдыха горожан.
Он отметил, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6–3,8 метра.
У Павелецкого вокзала организовали удобную посадку и высадку пассажиров
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