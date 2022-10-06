Основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала завершены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале.

"Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию", – говорится в публикации.

Заммэра Петр Бирюков также добавил, что в 2022 году удалось обновить улицы Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский Вал.

В рамках реализации проекта благоустройства территории были сделаны следующие работы:

убрали под землю воздушные провода благодаря проекту "Чистое небо";

проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки;

расширили тротуары и замостили их плиткой;

заменили асфальтовое покрытие проезжей части;

обустроили парковочные карманы и велопарковки;

поставили 30 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами;

оборудовали остановки венского типа для пассажиров трамваев – платформа находится на одном уровне с вагоном;

установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками;

разместили 66 опор контрастного освещения на пешеходных переходах;

благоустроили пространство возле Данилова монастыря.

Отмечается, что до начала зимы здесь также планируют высадить 135 деревьев и свыше 740 кустарников.

Ранее Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Их общая площадь – 1,1 гектара. Бирюков напомнил, что каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970 годов и уже долгие годы они остаются популярным местом отдыха горожан.

Он отметил, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6–3,8 метра.



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