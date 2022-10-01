Началась реконструкция Бехтеревских прудов на юге Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Их общая площадь – 1,1 гектара. Бирюков напомнил, что каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970 годов, и уже долгие годы они остаются популярным местом отдыха горожан.
"В рамках проекта выполним весь комплекс необходимых работ, проведем ремонт водопропускного сооружения", – рассказал заммэра.
Он отметил, что водоемы очистят от иловых отложений и мусора, затем проведут углубление дна для обеспечения средней глубины до 2 метров и максимальных глубин до 3,6–3,8 метров. Бирюков добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции.
Ранее сообщалось, что около 90 водных объектов благоустроили в Москве за последние годы. В текущем году также запланированы работы на каскадах Лефортовского парка, Лианозовских прудов, Бехтеревских прудов и на Алтуфьевском пруду. Помимо этого, специалисты проведут реабилитацию прудов в "Кускове" и в "Битцевском лесу".
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