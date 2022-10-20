В Москве появился "MTC Live Холл"

Фото: предоставлено пресс-службой артиста

В Москве появился концертный зал "MTC Live Холл" вместимостью до 8,5 тысячи человек. Он стал частью федеральной сети концертных площадок МТС Live, сообщает пресс-служба оператора связи.

Площадка подходит для проведения мероприятий разных масштабов: от конференций и корпоративов до концертов и различных шоу. Внутри здание оснастили панорамными проекционными поверхностями, самыми большими в мире. В зале предусмотрено большое количество отдельных зон и VIP-лож, кроме того, помещение можно будет трансформировать в зависимости от масштаба мероприятия.

В здании установлено оборудование мобильной связи, которое может обеспечить интернетом со скоростью порядка 100 Мбит/с до четырех тысяч человек одновременно. К концертному комплексу также подведена волоконно-оптическая сеть GPON для онлайн-трансляций, а на всей его территории для посетителей работает Wi-Fi.

Столичная площадка уже активно работает – 14 октября здесь прошел большой сольный концерт поп-певицы Zivert "Станция "Любовь". Его организатором выступила компания МТС Live. Клиенты компании могут получать скидки и дополнительные привилегии при покупке билетов на мероприятия через онлайн-сервисы, говорится в сообщении.

"Мы собрали на площадке самые современные технологические решения передачи данных, чтобы посетители могли делиться впечатлениями без ограничений, а организаторы – реализовать свои смелые идеи. Этот интерактивный хаб, уверен, станет популярным местом для самых оригинальных проектов в области развлечений", – прокомментировал директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Отмечается, что еще одна такая же площадка появится у МТС в Санкт-Петербурге. Это будет концертно-спортивный комплекс вместимостью до 4,5 тысячи человек, расположенный рядом с "Лахта Центром".

Ранее в парке "Зарядье" открылось новое концертное пространство для выступлений одаренных молодых исполнителей. Запуск площадки приурочили к Международному дню музыки, который отмечался 1 октября. Особенностью концертного зала станет неформальная среда для широкой аудитории.



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