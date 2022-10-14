Собянин анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьевых горах в январе 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах могут открыть в январе 2023 года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по восстановлению объекта.

Мэр напомнил, что решение о восстановлении эскалатора было принято в 2020 году после консультаций с экспертами и подробного геологического изучения пород. По его словам, за несколько лет там забили 700 свай глубиной до 30 метров и больше для укрепления склона Воробьевых гор.

"Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру. Работы подходят к концу. В этом году закончим все основные строительные работы", – сказал Собянин.

Эскалаторную галерею открыли в 1959 году. Из-за ошибки, которую допустили при проектировании станции метро "Ленинские горы", было решено в 1983 году закрыть станцию и эскалаторы для пассажиров. Станция "Воробьевы горы" вновь приняла пассажиров лишь 19 лет спустя – в декабре 2002 года.

Нижний вестибюль эскалаторной галереи будет расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции "Воробьевы горы". Верхний вестибюль выходит к улице Косыгина. Внутри вестибюли облицуют мрамором и гранитом, а на крыше верхнего оборудуют смотровую площадку. Кроме того, там откроют сувенирный магазин, кофейные аппараты, кафе и ресторан с панорамным видом.

В рабочие дни пассажиропоток галереи может составить около 15 тысяч человек, а в выходные и праздники – 20 тысяч.

Ранее Собянин сообщил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. По его словам, там будут работать больше 100 тысяч человек. Электродепо оснастят современным оборудованием. Собянин обратил внимание на важность работы электродепо, объяснив, что оно требуется для обслуживания подвижных составов метрополитена. В настоящее время в Московском метрополитене работают 20 электродепо.



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