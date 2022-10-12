Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

"На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится с 21 тысячи 193 рублей до 23 тысяч 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров.

Ранее правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2023–2025 годы. По предварительным данным, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит около 2,8–3,3%.

Кроме того, в Москве отслеживается инвестиционная активность. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в основной капитал к концу 2022 года составит 5,3 триллиона рублей. В период с 2023 по 2025 год инвестиции вырастут на 7,2–7,9%, следует из сообщения пресс-службы мэра.

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