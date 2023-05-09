"The City": столичные спектакли, посвященные Дню Победы

В честь Дня Победы столичные театры составили специальную культурную программу. Например, можно посмотреть постановку "Сталинград – Волгоград" в МХТ имени Чехова. Автор сценической композиции – актер и режиссер Константин Хабенский.

Еще один спектакль, который можно посмотреть 9 мая в Москве, – "Четыре тоста за победу" в театре на Таганке. Кроме того, в театре Российской Армии идет пьеса "Барабанщица", которая была показана более 700 раз.

Подробнее об этих и других театральных постановках – в программе "The City".