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Культура

"The City": столичные спектакли, посвященные Дню Победы

"The City": столичные спектакли, посвященные Дню Победы

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В честь Дня Победы столичные театры составили специальную культурную программу. Например, можно посмотреть постановку "Сталинград – Волгоград" в МХТ имени Чехова. Автор сценической композиции – актер и режиссер Константин Хабенский.

Еще один спектакль, который можно посмотреть 9 мая в Москве, – "Четыре тоста за победу" в театре на Таганке. Кроме того, в театре Российской Армии идет пьеса "Барабанщица", которая была показана более 700 раз.

Подробнее об этих и других театральных постановках – в программе "The City".

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Программа: The City
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