В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Белгороде отменили проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в целях безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит", – написал градоначальник.

Вместе с тем Демидов отметил, что все мероприятия, запланированные на 9 мая, будут обязательно проведены позже. В сам День Победы в Белгороде планируется возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, а также поздравления ветеранов.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе из соображений безопасности не будут проводиться Первомайский митинг и парад Победы 9 мая.

До этого аналогичное решение в было принято в Севастополе и Крыму.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится