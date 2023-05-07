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16:22

Политика

В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию флага РФ на мероприятиях 9 мая – СМИ

Фото: РИА Новости/Захари Шойрер

В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию флага РФ во время празднования 9 Мая, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB, ссылаясь на правоохранителей.

Уточняется, что административный суд города допустил использование флага и российской символики в рамках шествия "Бессмертного полка". Участники акции пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене.

Однако правоохранители обжаловали частичную отмену запрета. Окончательное решение по данному вопросу должно стать известно до конца сегодняшнего дня.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило что берлинская полиция хотела избежать общественной напряженности и столкновений, наложив на время празднования 9 Мая запреты на использование советской, российской и украинской символики.

Кроме того, на праздничных мероприятиях запрещена демонстрация изображений Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского. Также под запрет попали буквы V и Z, использующиеся российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, уточняет газета.

Однако 6 мая административный суд Берлина отменил запрет на использование украинских флагов во время празднования 9 Мая на мемориалах советским воинам.

Гражданам Берлина запретили использовать флаги России и СССР 8 и 9 мая

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