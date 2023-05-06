В Берлине сняли запрет на флаги Украины на 9 мая, но оставили для флагов РФ и СССР – СМИ

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Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинских флагов во время празднования 9 мая на мемориалах советским воинам. Об этом со ссылкой на адвоката Патрика Хайнеманна сообщает газета Tagesspiegel.

"Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является, по словам суда, явно незаконным", – приводит газета слова юриста.

В издании отмечают, что Берлинская полиция хотела избежать общественной напряженности и столкновений, наложив на время празднования 9 мая запреты на использование советской, российской и украинской символики.

Российские и советские символы остались под запретом все еще остались под запретом, сообщает газета.

Кроме того, на праздничных мероприятиях запрещена демонстрация изображений президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Украины Владимира Зеленского. Также под запрет попали буквы V и Z, использующиеся российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, уточняет газета.

Ранее сообщалось, что полиция Эстонии запретила в регионах мероприятия с символикой РФ и СССР на 9 Мая. По мнению эстонских правоохранителей, флаги РФ и СССР являются враждебной символикой.