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"Юмор на все времена": Сергей Филиппов

"Юмор на все времена": Сергей Филиппов

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Героя этого выпуска по праву считают легендарным комическим актером советского театра и кино. И хотя он почти не играл главных ролей, самые знаменитые артисты страны считали за честь встретиться с ним на сценической или съемочной площадке.

Это комедийный актер Сергей Филиппов. Ему пророчили блистательную балетную карьеру, но она не сложилась. Его полюбили не только зрители, но и коллеги-артисты. Они отмечали своеобразное чувство юмора Филиппов, а о его шутках буквально складывали легенды.

Почему он едва не поссорился с Эльдаром Рязановым? И для чего он разыгрывал коллег по сцене? Подробнее – в программе "Юмор на все времена".

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