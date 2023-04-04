HBO выпустит приквел "Игры престолов" о завоевании Вестероса – СМИ

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Television 360

Телеканал HBO выпустит новый приквел популярного сериала "Игра престолов", который расскажет зрителю о том, как Эйгон I стал первым королем Вестероса и основателем династии Таргариенов. Об этом сообщается в материале американской газеты Variety.

В приквеле будут показаны события, которые происходили за 300 лет до тех, что были в оригинальном сериале. Повествование планируют начать с того, как Эйгон I вместе с сестрами Висенией и Рейнис завоевали шесть из семи королевств Вестероса, за исключением Дорна.

Компания HBO в настоящее время ищет того, кто мог бы стать сценаристом проекта. Сначала приквел может выйти в виде фильма, который впоследствии получит продолжение в формате сериала.

В конце августа прошлого года состоялась премьера сериала "Дом Дракона" – приквела "Игры престолов". Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что стало рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.

Сериал продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон состоит из 10 эпизодов.



Вышел приквел к сериалу "Игра престолов"

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