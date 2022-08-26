HBO продлил "Дом дракона" на второй сезон

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник; производство – Good Banana

HBO продлил сериал "Дом дракона" – приквел "Игры престолов" на второй сезон. Об этом пишет DTF.

"Продолжение приквела "Игры престолов" о династии Таргариенов канал заказал всего через несколько дней после выхода первой серии", – говорится в материале.

Пока не сообщалось, сколько серий будет во втором сезоне, в первом их должно быть 10.

Ранее стало известно, что премьеру сериала "Дом Дракона" посмотрели почти 10 миллионов зрителей, что стало рекордом для сервиса HBO Max.

До этого американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл фантастических романов "Песнь льда и Пламени", рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов". По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.

События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.