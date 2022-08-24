Звезда "Дома Дракона" обвинил зрителей в расизме

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Актер Стив Туссен, исполняющий роль лорда Корлиса в новом сериале "Дом Дракона", приквеле "Игры престолов", заподозрил зрителей в расизме. Об этом сообщает американский журнал Men's Health.

"Они не могут это принять. Их устраивает летающий дракон. Белые волосы и фиолетовые глаза. Но богатый темнокожий парень? Это что-то за гранью", – сказал он.

Отмечается, что в книге писателя-фантаста Джорджа Мартина, по которой и снят сериал, нет упоминаний о том, что Корлис – белый мужчина. Однако зрители ждали светлокожего персонажа с белокурыми волосами.

Ранее стало известно, что британский актер Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках сериала "Дом дракона". Инцидент произошел в самом начале работы над проектом, заявил артист Фабьен Франкель, который также принимал участие в съемках шоу. По его словам, после произошедшего оба актера посмеялись над ситуацией, несмотря на ее напряженность.