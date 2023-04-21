Детектив "Мизантроп" вышел в российский прокат

В российский прокат вышел "Мизантроп" – это криминальный детектив с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном. По сюжету новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Маньяк со снайперской винтовкой, не оставляющий следов, под гром фейерверков расстреливает невинных людей.

Картину снял аргентинский режиссер Дамиан Сифрон, который в прошлом запомнился "Дикими историями" – фильмом, состоящим из нескольких саркастичных и трагических новелл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.