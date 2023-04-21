Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

Детектив "Мизантроп" вышел в российский прокат

Детектив "Мизантроп" вышел в российский прокат

В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль

"Московский патруль": экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве

Никита Михалков рассказал о программе 45-го ММКФ

Конкурс "Лаборатория саспенса: Экранизация" начался в кинотеатре "Октябрь"

"The City": 45-й Московский международный кинофестиваль открылся в столице

"Тайны нашей эстрады": "Ситцевые песни" хора имени Митрофана Пятницкого

"Актуальный репортаж": Макконахи заявил, что Вуди Харрельсон может быть его братом

"Тайны кино": "Зеркало", "Безымянная звезда", "Здравствуйте, я ваша тетя!"

"Звезды советского экрана": Валентина Теличкина

В российский прокат вышел "Мизантроп" – это криминальный детектив с Шейлин Вудли и Беном Мендельсоном. По сюжету новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Маньяк со снайперской винтовкой, не оставляющий следов, под гром фейерверков расстреливает невинных людей.

Картину снял аргентинский режиссер Дамиан Сифрон, который в прошлом запомнился "Дикими историями" – фильмом, состоящим из нескольких саркастичных и трагических новелл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика