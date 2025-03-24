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24 марта, 13:45

Город

"Сити": какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве

"Сити": какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве

"Техно": беспилотные роботы "Пиксель" начали работать в парке "Радуга" в Вешняках

"Улицы московские": Тверской бульвар

Производство продуктов в Москве увеличилось практически вдвое за 5 лет

"Это Москва. Инфраструктура": холодильники-гиганты

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"Мой район. Новости": университетский кластер "Ломоносов" благоустроили в Раменках

Команда проекта "Сити" рассказала, какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве.

Музей Транспорта Москвы проводит бесплатные экскурсии. Гиды в поездках рассказывают о достопримечательностях столицы. Ближайшие экскурсии пройдут 27 марта и 10 апреля.

В Национальном центре "Россия" открылась выставка об архитектуре и градостроительстве "Рождение масштаба". Там можно увидеть макеты зданий старинного русского зодчества: шатровые храмы, простые избы, деревянные соборы. Экспозиция работает до июня.

Подробнее – в программе "Сити".

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