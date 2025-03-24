24 марта, 13:45Город
"Сити": какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве
Команда проекта "Сити" рассказала, какие бесплатные мероприятия стоит посетить в Москве.
Музей Транспорта Москвы проводит бесплатные экскурсии. Гиды в поездках рассказывают о достопримечательностях столицы. Ближайшие экскурсии пройдут 27 марта и 10 апреля.
В Национальном центре "Россия" открылась выставка об архитектуре и градостроительстве "Рождение масштаба". Там можно увидеть макеты зданий старинного русского зодчества: шатровые храмы, простые избы, деревянные соборы. Экспозиция работает до июня.
Подробнее – в программе "Сити".