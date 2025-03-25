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25 марта, 16:15

Культура

Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Москвичам напомнили о "Гусарской балладе" и других фильмах Ларисы Голубкиной

Известные деятели культуры пришли почтить память Ларисы Голубкиной

В Москве прошла церемония прощания с Ларисой Голубкиной

Известные деятели культуры пришли на церемонию прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Сотни человек пришли на прощание с Ларисой Голубкиной

Жители столицы простятся с актрисой Ларисой Голубкиной 25 марта

Церемония прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым прошла в Москве

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта

Актриса Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет

Москва простилась с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Церемония прощания с актрисой прошла в Храме святителя Николая на Трех Горах, а похороны состоялись на Троекуровском кладбище. Проводить Голубкину в последний путь пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники ее таланта. Среди тех, кто выразил соболезнования, были актрисы Вера Алентова и Людмила Максакова, а также актер Александр Стриженов.

Голубкина ушла из жизни на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Она дебютировала в кино в комедии режиссера Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", которая принесла ей всесоюзную славу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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