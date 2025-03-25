Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Москва простилась с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Церемония прощания с актрисой прошла в Храме святителя Николая на Трех Горах, а похороны состоялись на Троекуровском кладбище. Проводить Голубкину в последний путь пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники ее таланта. Среди тех, кто выразил соболезнования, были актрисы Вера Алентова и Людмила Максакова, а также актер Александр Стриженов.

Голубкина ушла из жизни на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Она дебютировала в кино в комедии режиссера Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", которая принесла ей всесоюзную славу.

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