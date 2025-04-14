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14 апреля, 16:45

Культура

"Сити": что посмотреть в театре и кино на этой неделе

"Сити": что посмотреть в театре и кино на этой неделе

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Команда проекта "Сити" подготовила обзор главных культурных событий этой недели.

Центральное событие – 47-й Московский международный кинофестиваль. В программе – более 200 фильмов из 50 стран. В этом году ММКФ приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм открытия – драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

Также продолжается фестиваль "Золотая маска". До начала июня в московских театрах покажут более 40 спектаклей. На этой неделе на новой сцене Большого театра выступят коллективы из Ростова и Башкирии со своими лучшими постановками.

Подробнее – в программе "Сити".

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