"Сити": что посмотреть в театре и кино на этой неделе

Команда проекта "Сити" подготовила обзор главных культурных событий этой недели.

Центральное событие – 47-й Московский международный кинофестиваль. В программе – более 200 фильмов из 50 стран. В этом году ММКФ приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильм открытия – драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

Также продолжается фестиваль "Золотая маска". До начала июня в московских театрах покажут более 40 спектаклей. На этой неделе на новой сцене Большого театра выступят коллективы из Ростова и Башкирии со своими лучшими постановками.

Подробнее – в программе "Сити".