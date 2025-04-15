"Культура за 100 секунд": открылась выставка "Клин/16/Подснежники"

Выставка "Клин/16/Подснежники" стартовала в Боярских палатах Союза театральных деятелей России. На ней расскажут, как из эскизов, зарисовок, заметок в телефоне и даже СМС получается сценография для спектаклей.

Тем временем в столице продолжается фестиваль "Золотая маска". Например, 15 апреля на сцене Большого театра покажут три одноактных балета молодых хореографов Ростовского музыкального театра.

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