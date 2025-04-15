Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": открылась выставка "Клин/16/Подснежники"

"Культура за 100 секунд": открылась выставка "Клин/16/Подснежники"

Премию "Просветитель. Созидатель. Творец" вручили в Москве

В Москве прошел гала-концерт фестиваля "Победа в сердцах поколений"

"Сити": какие фестивали стоит посетить на этой неделе в Москве

"Интервью": Анна Пескова – о своих ошибках

"Сити": что посмотреть в театре и кино на этой неделе

Актриса Анна Пескова рассказала, от каких удовольствий отказалась ради профессии

"Моя Москва": Инга Оболдина. Часть 2

"Культура за 100 секунд": стартовала "Московская музейная неделя"

Международный кинофестиваль "День Победы" открыли в кинотеатре "Поклонка"

Выставка "Клин/16/Подснежники" стартовала в Боярских палатах Союза театральных деятелей России. На ней расскажут, как из эскизов, зарисовок, заметок в телефоне и даже СМС получается сценография для спектаклей.

Тем временем в столице продолжается фестиваль "Золотая маска". Например, 15 апреля на сцене Большого театра покажут три одноактных балета молодых хореографов Ростовского музыкального театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкитеатрфестиваливидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика