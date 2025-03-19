Рисующая нефтью тюменская художница номинирована на медаль имени Малевича

Фото: телеграм-канал "Тюменская линия"

Художница из Тюмени Альфея Мухаметова, которая запатентовала технологию рисования нефтью, вошла в шорт-лист номинантов на медаль имени Казимира Малевича. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что Мухаметова является заслуженным работником культуры России, членом Союза художников РФ, а также автором более тысячи персональных выставок. Она освоила живопись и десятки художественных техник.

В начале этого года был презентован альбом "Золото древней Земли", в котором собраны портреты известных тюменцев, написанные Мухаметовой с помощью нефти.

Медаль имени Малевича присуждается каждый год Российской премией искусств. По итогам прошлого года на получение награды "За поиск, эксперимент и новаторство в искусстве" номинировано пять художников. Награждение победителей пройдет 21 марта в Москве.

Ранее специалисты обнаружили портрет неизвестной женщины, который был скрыт под верхним слоем картины "Портрет Матео Фернандеса де Сото" испанского художника Пабло Пикассо. По данным СМИ, открытие сделано во время изучения полотна при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к выставке.

По словам замдиректора лондонской галереи Курто Барнаби Райта, личность женщины на нижнем слое картины еще не установили. Он предположил, что она могла быть подругой или возлюбленной художника.