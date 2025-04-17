"Сити": топ-3 фильма из программы 47-го ММКФ

47-й Московский международный кинофестиваль продлится с 17 по 24 апреля. В связи с проведением масштабного кинособытия команда проекта "Сити" составила подборку из трех показов, которые стоит посетить. На третьем месте – военная драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

На второй строчке – мелодрама "Двое в одной жизни, не считая собаки" о пожилой семейной паре, которая пережила блокаду Ленинграда еще в детском возрасте. На вершине рейтинга – детективная военная драма "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".