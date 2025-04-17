Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 16:30

Культура

"Сити": топ-3 фильма из программы 47-го ММКФ

"Сити": топ-3 фильма из программы 47-го ММКФ

"Моя Москва": Галина Бокашевская. Часть 1

Художница Маша Янковская рассказала о стоимости своих картин

"Культура за 100 секунд": Московский международный кинофестиваль стартует 17 апреля

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть на этой неделе

В Москве 18 апреля стартует акция "Дни исторического и культурного наследия"

"Моя Москва": Аскольд Запашный. Часть 2

"Мой район. Новости": в Царицыне обновили школу искусств

"Культура за 100 секунд": в музее Чайковского открылась выставка о народной музыке

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

47-й Московский международный кинофестиваль продлится с 17 по 24 апреля. В связи с проведением масштабного кинособытия команда проекта "Сити" составила подборку из трех показов, которые стоит посетить. На третьем месте – военная драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

На второй строчке – мелодрама "Двое в одной жизни, не считая собаки" о пожилой семейной паре, которая пережила блокаду Ленинграда еще в детском возрасте. На вершине рейтинга – детективная военная драма "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракинофестиваливидеоАнастасия Арсланова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика