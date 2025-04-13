Международный кинофестиваль "День Победы" открыли в кинотеатре "Поклонка". Работы на конкурс представили режиссеры не только из России, но и из других стран, например, Узбекистана, Сербии, Белоруссии.

Кроме того, в этом году впервые будет представлена программа фильмов КНДР. Для Северной Кореи участие в кинофестивале – большое культурное событие.

Вместе с показами художественных фильмов состоятся сеансы документальных лент. Также зрители и члены жюри познакомятся с видеоклипами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.