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13 апреля, 23:30

Культура

Международный кинофестиваль "День Победы" открыли в кинотеатре "Поклонка"

Международный кинофестиваль "День Победы" открыли в кинотеатре "Поклонка"

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Международный кинофестиваль "День Победы" открыли в кинотеатре "Поклонка". Работы на конкурс представили режиссеры не только из России, но и из других стран, например, Узбекистана, Сербии, Белоруссии.

Кроме того, в этом году впервые будет представлена программа фильмов КНДР. Для Северной Кореи участие в кинофестивале – большое культурное событие.

Вместе с показами художественных фильмов состоятся сеансы документальных лент. Также зрители и члены жюри познакомятся с видеоклипами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоЕкатерина Кузнеченкова

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