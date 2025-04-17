В центре города перекрыли движение из-за открытия Московского международного кинофестиваля

Москвичей просят вечером 17 апреля пересесть на общественный транспорт. В районе Пушкинской площади перекрыли движение в связи с открытием Московского международного кинофестиваля.

Ограничения затронули Большой Путинковский переулок, Малую Дмитровку и прилегающие улицы. Схема движения изменена до часу ночи. Водителей просят заранее планировать маршрут и искать пути объезда.

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