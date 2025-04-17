17 апреля, 18:15Транспорт
В центре города перекрыли движение из-за открытия Московского международного кинофестиваля
Москвичей просят вечером 17 апреля пересесть на общественный транспорт. В районе Пушкинской площади перекрыли движение в связи с открытием Московского международного кинофестиваля.
Ограничения затронули Большой Путинковский переулок, Малую Дмитровку и прилегающие улицы. Схема движения изменена до часу ночи. Водителей просят заранее планировать маршрут и искать пути объезда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.