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17 апреля, 07:15

Транспорт

Столичный Дептранс предупредил об ограничениях движения в районе Пушкинской площади

Столичный Дептранс предупредил об ограничениях движения в районе Пушкинской площади

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Столичный Дептранс предупреждает об ограничениях движения в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля, который начинается 17 апреля.

Ограничения коснутся участков Большого Путинковского переулка, Малой Дмитровки и Пушкинской площади. Там нельзя будет проехать с 14:30 до 01:00. Парковка в местах ограничений также будет запрещена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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