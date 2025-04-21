Акцию "Библионочь" в Москве посвятят юбилею Победы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Акция "Библионочь" пройдет в Москве с 26 на 27 апреля под девизом "Страницы Победы". В библиотеках и культурных центрах города проведут более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Проект объединит порядка 400 культурных площадок – почти вдвое больше, чем в прошлый раз. В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Традиционно ночь откроет детская программа "Библиосумерки". В библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина ребят приглашают на постановку театра теней "Василий Теркин" по одноименному произведению Александра Твардовского.

В библиотеке № 128 – культурном центре М. А. Шолохова пройдет семейный поэтический вечер. Гости смогут послушать произведения молодых авторов и лирику классиков. Также можно будет выступить в формате открытого микрофона.

Во многих учреждениях в "Библионочь" состоятся общегородские патриотические флешмобы "Письма Победы" и "Час памяти". В рамках первого мероприятия посетителям расскажут о фронтовых письмах и предложат написать послания для ветеранов и героев СВО.

На другом флешмобе можно будет описать или нарисовать историю своей семьи, связанную с периодом ВОВ. В дальнейшем работы возьмут за основу изданий "Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе".

В программе для взрослых в культурном центре "Москвич" ожидается лекция о жизни и творчестве писателя Константина Симонова. В библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева на сцену выйдут солисты проекта "Молодая опера России", а в библиотеке № 19 имени Ф. М. Достоевского пройдут литературные чтения.

Кроме того, в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой гостям покажут поэтический спектакль, в основу сюжета которого легли фронтовые стихи участников Великой Отечественной войны.

Вместе с тем с 28 апреля по 10 мая в честь 80-летия Победы в Москве пройдет исторический диктант. В него войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет акцентировано на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев. Организатором диктанта является патриотический проект "Город героев Москва".