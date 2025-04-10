Выставка "Вечная слава героям" открылась в столичной галерее "Артефакт". Ее подготовкой занималась член Союза художников России, коллекционер Елена Зенина.

Экспозицию она посвятила своему отцу – советскому летчику, Герою Российской Федерации Александру Ивановичу Зенину, который воевал на Западном, Калининском и 2-м Украинском фронтах. За годы войны он совершил 156 боевых вылетов.

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