10 апреля, 14:30Город
Выставка "Вечная слава героям" открылась в столичной галерее "Артефакт"
Выставка "Вечная слава героям" открылась в столичной галерее "Артефакт". Ее подготовкой занималась член Союза художников России, коллекционер Елена Зенина.
Экспозицию она посвятила своему отцу – советскому летчику, Герою Российской Федерации Александру Ивановичу Зенину, который воевал на Западном, Калининском и 2-м Украинском фронтах. За годы войны он совершил 156 боевых вылетов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.