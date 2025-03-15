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15 марта, 08:45

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Более 8 тыс московских семей получили квартиры на западе города по программе реновации

Более 8 тыс московских семей получили квартиры на западе города по программе реновации

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Более 8 тысяч московских семей получили квартиры на западе города по программе реновации. Первую новостройку передали под заселение еще в 2018 году, а сейчас их больше 40.

Москвичи получают комфортные квартиры с просторными кухнями и коридорами с ремонтом. Поэтому с переездом не затягивают, тем более, что город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и грузовой автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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