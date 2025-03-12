99 домов возводятся по реновации в Москве при помощи префаб-технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве возводятся 99 домов по программе реновации при помощи префаб-технологий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь жилья в них превысит два миллиона квадратных метров", – указал вице-мэр.

Ефимов добавил, что благодаря этому методу строительства скорость возведения объектов сокращается на 30–50%, а трудозатраты снижаются в два–три раза. Это позволяет уйти от ручного труда к высокотехнологичному конвейерному производству.

Кроме того, москвичи смогут въехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт, так как все квартиры в новостройках по реновации передают гражданам с готовой улучшенной отделкой.

"Для возведения домов с помощью префаб-технологий элементы зданий изготавливаются на индустриальном производстве и в готовом виде их привозят на стройплощадку", – объяснил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Срок эксплуатации таких зданий достигает сотню и более лет. В частности, подобные сооружения возводятся в ЮВАО (29 домов), ВАО (26 зданий) и в СЗАО (13 новостроек), заключил Овчинский.

Ранее власти Москвы согласовали проект строительства еще одного здания по программе реновации. Речь идет о многоквартирном доме на Сходненской улице. Это будет односекционное здание с помещениями общественного назначения на первом этаже.

