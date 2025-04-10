10 апреля, 08:45Город
Москвич показал кормушки, которые сделал для птиц
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Москвич прислал кадры, на которых показал кормушки, сделанные для птиц.
Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.