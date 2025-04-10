Участок набережной Тараса Шевченко в столице временно станет пешеходным

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Участок набережной Тараса Шевченко в Москве станет пешеходным с 11 апреля по 27 октября в праздничные и выходные дни. Он будет закрыт для транспорта от дома 12 (строения 26) по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Дорога будет закрыта для автомобилей, а у москвичей появится новое комфортное пространство для прогулок. Мы продолжаем создавать удобные и безопасные городские пространства", – сказал он.

Набережная продолжает набирать популярность среди горожан и туристов. Территория шириной около 10 метров включает в себя тротуары и полосы, которые обычно занимают автомобили.

Участок закрывают уже восьмой год подряд. Это в том числе помогает снизить уровень шума и вредных выбросов. Создание пешеходных зон является частью концепции устойчивого городского развития.

Между тем с 2011 года в порядок были приведены около 90 километров набережных Москвы-реки. На них создали комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом. Первым подобным масштабным проектом стали работы на Крымской набережной, в результате которых она стала полностью пешеходной.

Новые места для отдыха у воды создаются на территориях, которые ранее оставались недоступными.