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01 апреля, 07:00

Город

В Москве завершают благоустройство набережных в "Коломенском" и Парке Горького

В Москве завершают благоустройство набережных в "Коломенском" и Парке Горького

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В этом году в столице завершат благоустройство набережных на территории музея-заповедника "Коломенское" и в Парке Горького. Также в порядок приведут Даниловскую, Дербеневскую и Нагатинскую набережные. Укрепят берег Москвы-реки рядом со стадионом "Спартак".

За последние 14 лет в городе обновили 90 километров береговой линии. Появились прогулочные маршруты, зоны для отдыха и занятий спортом. Первым преобразованным объектом стала Крымская набережная, которую сделали полностью пешеходной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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