Москвичи выбрали имя для самца альпаки

Москвичи выбрали имя Зефир для самца альпаки, который недавно прибыл в столичный зоопарк. Голосование проходило на портале проекта "Активный гражданин", в котором приняли участие более 200 тысяч человек. По мнению горожан, имя отражает мягкий характер животного и его воздушный облик.

Альпака родился осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, а в конце прошлого года был перевезен в московский зоопарк.

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