Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 07:30

Экономика

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на овощи, макароны и сыры

Федеральная антимонопольная служба проверит цены на овощи, макароны и сыры

Аналитики сообщили, что аренда жилья в столице снизилась на 3% в феврале

"Деньги 24": 5 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Минпромторг предложил маркировать смартфоны для борьбы с подделками

Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

В Минэкономразвития готовятся ввести функцию самозапрета на маркетплейсах

Доходы москвичей выросли на 19% по итогам 2024 года

"Торги Москвы": процедура участия в городских торгах

"Деньги 24": 617 электромобилей продали в феврале в России

Эксперт рассказал, почему самозапрет на маркетплейсах решили закрепить законодательно

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на овощи, макароны и сыры. Всего рассмотрят наценки на 29 категорий продуктов питания. Информацию уже запросили у 36 крупнейших торговых сетей и двух торговых онлайн-площадок, сообщила пресс-служба организации.

В случае выявления нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования и пресечет нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика