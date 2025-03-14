Федеральная антимонопольная служба проверит цены на овощи, макароны и сыры

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на овощи, макароны и сыры. Всего рассмотрят наценки на 29 категорий продуктов питания. Информацию уже запросили у 36 крупнейших торговых сетей и двух торговых онлайн-площадок, сообщила пресс-служба организации.

В случае выявления нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования и пресечет нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.