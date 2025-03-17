"Сити": подборка главных книжных новинок этой недели

Команда проекта "Сити" подготовила подборку самых обсуждаемых книг, которые стоит прочитать в ближайшее время.

Книга Карины Шаинян "Саспыга" – алтайский хоррор, который погружает в мир, где реальность и миф переплетаются. История о двух женщинах, бродящих по горам, заставит задуматься о человеческой экзистенции и совести.

Роман Гюзель Яхиной "Эйзен" посвящен жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна. Книга разделена на восемь глав, каждая из которых соответствует ключевым работам режиссера. Это не биография и не исторический роман, а скорее псевдодокументальный коллаж, где факты переплетаются с фантазией автора.

Подробнее – в программе "Сити".