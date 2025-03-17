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17 марта, 13:45

Культура

"Сити": подборка главных книжных новинок этой недели

"Сити": подборка главных книжных новинок этой недели

"Культура за 100 секунд": в музее архитектуры показали, как жила Екатерина II в Москве

"Моя Москва": Сергей Кошонин. Часть 2

Выездная студия Москвы 24 продолжает работу на Московской неделе моды в "Манеже"

Около 200 дизайнеров представляют свои коллекции на Московской неделе моды

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"Интервью": Анастасия Рыжова – о подготовке к Московской неделе моды

"Интервью": Ли Ин – о международном опыте на Московской неделе моды

Команда проекта "Сити" подготовила подборку самых обсуждаемых книг, которые стоит прочитать в ближайшее время.

Книга Карины Шаинян "Саспыга" – алтайский хоррор, который погружает в мир, где реальность и миф переплетаются. История о двух женщинах, бродящих по горам, заставит задуматься о человеческой экзистенции и совести.

Роман Гюзель Яхиной "Эйзен" посвящен жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна. Книга разделена на восемь глав, каждая из которых соответствует ключевым работам режиссера. Это не биография и не исторический роман, а скорее псевдодокументальный коллаж, где факты переплетаются с фантазией автора.

Подробнее – в программе "Сити".

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