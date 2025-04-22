"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

Выставка о взаимодействии человека и искусственного интеллекта Symbiosis. Vol. 1 открылась в VS Gallery на Малой Ордынке 22 апреля. Вместо картин в экспозиции представлены мониторы с видеоартом, который художники сгенерировали с помощью нейросети.

Кроме того, 47-й Московский международный кинофестиваль будет идти в Москве до 24 апреля. Например, 22 апреля в кинотеатре "Октябрь" можно будет посмотреть фильм "Семейное счастье" по роману Льва Толстого.

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