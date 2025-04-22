Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

Зураба Церетели не стало в возрасте 91 года

Американская киноакадемия сообщила дату 98-й церемонии "Оскар"

Мария Захарова выразила слова соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Скончался советский и российский скульптор-монументалист Зураб Церетели

"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 2

"Сити": дайджест литературных произведений о кино

"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

Выставка "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы" откроется в Третьяковской галерее

"Интервью": Павел Чинарев – о том, что нельзя делать в театре

Выставка о взаимодействии человека и искусственного интеллекта Symbiosis. Vol. 1 открылась в VS Gallery на Малой Ордынке 22 апреля. Вместо картин в экспозиции представлены мониторы с видеоартом, который художники сгенерировали с помощью нейросети.

Кроме того, 47-й Московский международный кинофестиваль будет идти в Москве до 24 апреля. Например, 22 апреля в кинотеатре "Октябрь" можно будет посмотреть фильм "Семейное счастье" по роману Льва Толстого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкикиногородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика