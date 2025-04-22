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22 апреля, 09:30

Политика

Мария Захарова выразила слова соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Мария Захарова выразила слова соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила слова соболезнования в связи со смертью знаменитого скульптора и художника Зураба Церетели.

"Он будет жить не только в наших сердцах, но и своих работах: в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты, в моих любимых сочных цветах и букетах, которые он безудержно рисовал", – написала она в своем телеграм-канале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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