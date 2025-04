Прощание с актером дубляжа Рудольфом Панковым пройдет 22 апреля

Фото: youtube.com/Дмитрий Череватенко

Прощание с российским актером дубляжа Рудольфом Панковым, умершим 18 апреля на 87-м году жизни, состоится 22 апреля, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Церемония прощания пройдет 22 апреля в Московской области на Николо-Архангельском кладбище в ритуальном зале в 12:00.

Ранее о смерти Рудольфа Панкова сообщил блогер Дмитрий Череватенко в своем телеграм-канале. При этом причина смерти актера не уточняется.

Рудольф Панков родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске. После окончания ВГИКа в 1961 он начал работать на киностудии имени Горького.

Еще в эпоху советского дубляжа актер озвучил героев Адриано Челентано в фильмах "Блеф" и "Укрощение строптивого", майора Бомона из "Профессионала", проводника "Восточного экспресса" из фильма Сидни Люмета "Убийство в "Восточном экспрессе" (1974), а также Махатма Ганди в байопике "Ганди".

За свою карьеру артист принял участие в озвучании более 800 ролей. В число самых известных вошли также голос Одина в фильме "Тор: Рагнарек", Артура Уизли во вселенной "Гарри Поттера", голос Кея из "Людей в черном" и Магнето из "Людей Икс".

Кроме того, Панков занимался дубляжем игр. Он озвучил Леонтия Тита в Ryse: Son of Rome, Психа в Crysis: Warhead, Санктуса в Devil May Cry 4, старейшину Лайонса в Fallout 3, персонажей в The Elder Scrolls 4: Oblivion, "Ведьмаке 2", Heavy Rain, "Готике 3", F.E.A.R. и других.