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16 апреля, 20:11

Культура

Актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Русский дубляж"

Актер кино и дубляжа Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщило объединение "Русский дубляж" в телеграм-канале.

Причина смерти артиста не уточняется.

Герасимов родился в Москве в 1950 году. Он получил образование в Московском театральном училище имени Б. В. Щукина.

Актер принял участие в более чем 245 проектах, в числе которых фильмы "Освобождение: Битва за Берлин" и "Аты-баты, шли солдаты...". Он также появлялся в телевизионных сериалах в эпизодических ролях.

Как актер дубляжа Герасимов работал над такими фильмами, как "Неудержимые" и "РЭД-2", где озвучил персонажа Брюса Уиллиса. Также его голосом говорили герои Джона Траволты в картинах "Из Парижа с любовью" и "База "Клейтон". Кроме того, Герасимов озвучил дядю Стэна в мультсериале "Гравити Фолз".

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