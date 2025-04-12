Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Фото: телеграм-канал "Черничные киноночи"

Российский кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом рассказала его дочь Анастасия в своем телеграм-канале.

По ее словам, кинокритик умер в понедельник, 7 апреля.

"Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня", – добавила Анастасия.

Юрий Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре, он окончил факультет журналистики МГУ по специальности "Театральная критика".

За свою карьеру журналиста и кинообозревателя Гладильщиков успел поработать в газетах "Советская Россия", "Сегодня", "Известия", журналах "Итоги", "Огонек" и прочих. Кроме того, он занимал должность заведующего отдела искусств в "Литературной газете", а также вел телепередачу "Кинопанорама".