Актер Денис Верягин умер на 43-м году жизни

Фото: vk.com/Денис Верягин

Актер Ульяновского драматического театра Денис Верягин умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

Причина смерти актера и другие подробности собеседница агентства не уточнила.

Верягин родился в 1983 году в Ульяновске. Он получил образование в Ульяновском государственном университете на факультете культуры и искусства.

В 2003 году он начал карьеру актера в Ульяновском драматическом театре, а до 2017 года успел сыграть в шести спектаклях. Также Верягин принял участие в трех сериалах: "Великолепная пятерка – 4", "Первый отдел – 2" и "Пять минут тишины. Новые горизонты".