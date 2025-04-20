Папа Римский призвал продолжить усилия по урегулированию на Украине

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Папа Римский Франциск в пасхальном обращении Urbi et Orbi призвал всех участников конфликта на Украине продолжать усилия по его прекращению. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик с балкона базилики Святого Петра в Ватикане поздравил верующих с Пасхой и передал слово главе Службы папских литургических церемоний монсеньору Диего Равелли.

"Воскресший Христос да изольет пасхальный дар мира на измученную Украину и побудит всех участников конфликта продолжать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира", – прочитал Равелли.

Ранее, 19 апреля, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны.

Однако, как сообщили в Минобороны РФ, украинские войска после объявления перемирия 444 раза атаковали позиции ВС РФ, а также осуществили 900 ударов с помощью беспилотников.