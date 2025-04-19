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Президент Украины пытается представить ситуацию с пасхальным перемирием в выгодном свете для западных стран, но у него это не получается, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Посмотрим, удержится ли киевский режим от провокаций в этот раз. Это будет показательно для всего мирового сообщества", – заявил чиновник в беседе с РИА Новости.

Слуцкий напомнил, что именно украинские военные неоднократно нарушали недавний мораторий на удары по энергетическим объектам, который строго соблюдали российские военные.

"Зеленский заявляет, что, мол, доверия нет словам России. Но Россия свое слово держит, в отличие от киевского режима", – подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, все заявления главы Украины сейчас являются попыткой скрыть свои истинные намерения в надежде на поддержку со стороны западных стран. Шаг Владимира Путина, в свою очередь, он назвал красивым, добавив, что таким образом он показал, кто действительно ценит мир, гуманизм и христианские ценности.

Согласно предложению российского лидера, перемирие начало действовать в 18:00 19 апреля. Оно продлится до 00:00 21 апреля. Свое объявление Путин сделал с учетом того, что украинская сторона поддержит идею, однако предупредил о готовности солдат РФ к отражению возможных нарушений и провокаций.

В ответ на это Зеленский заявил о готовности Киева соблюдать пасхальное перемирие и предложил продлить его, если на передовой установится тишина. Президент подчеркнул, что Украина будет действовать в ответ на действия России, и отметил, что 30 часов недостаточно для реальных мер укрепления доверия.